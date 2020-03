Today, 24 March, itsuno company Xiaomi presented Redmi flagmask smartphone K30 K30 Pro I Pro Zoom.

New items have otrimali Novi design, yaky od Varanasi Redmi K30 K30 I 5G viewnow self camera and roztashuvannya chotiroh cameras on the back panel, powders technoportal.com.ua.

Yak I accumulate, Abid model was otrimali flamandski cpset Qualcomm Snapdragon 865 s modem X55 for Patrice Meri 5G, 6/8 GB operative I 128/256 GB wbudowana pam at UFS3.1.

Redmi K30 Pro equipment 6,67-dujmovi AMOLED display s razdelno statstg Full HD + and selfie camera 20 MPX s vinovnym mehanna. Scanner vdbecv palcu roztashuvannya pid screen. Frequency onovleny the screen – 60 Hz, and spowderhorn storn – 20: 9.

On the back panel Redmi K30 Pro roseni round the block z chotima cameras: basic 64 MPX s sensor Sony IMX686 I optional stablity image (OIS), nagsasalita 13 MPX, macroom ctivo 5 MPX the first sensor glibini 2 MPX.

Dinou vdnt K30 Pro Zoom from typical K30 Pro becoming teleob ctiv 8 MPX s optional stablity instead microcamere 5 MPX. He zabezpiecze 3-krati opticni I 30-krati gbridge zoom. Obid model mozhut snimati video z razdelno statstg 8K.

The volume of batteries – 4700 MAG. Bristro patriat Shvidko charging up to 33 watts. Also new items have otrimali pokraschennya taktiline vbrator, Patrico Wi-Fi 6, NFC, C port æ 3,5 mm-devel m for naushnikov.

Redmi K30 Pro bude dostupni in chotiroh coloro: CROMO, purple, Blau and Sinoma. Vartist Basova vers K30 Pro s 6/128 GB memory at stock 2999 uanv (UAH 14000), model s 8/128 GB obidetsya in 3399 oinv (16 000 UAH) and 8/256 GB – 3699 uanv (bilya 19 000 UAH). Prices on Redmi K30 Pro Zoom pochynayetsya from 3 oinv 799 (19 000 UAH) to 3 999 uanv (20 000 UAH).

Oftin prodag in Kita startout 4 quina. About dostupnosti in NSA Cranach pokey Newcome.